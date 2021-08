Garantia dada em Espanha: Ronaldo quer deixar a Juventus, mas depende de Mbappé

O papel do francês no futuro de Ronaldo é explicado com a lista de prioridades do Real Madrid

O artigo faz manchete no site do jornal desportivo espanhol As: Ronaldo integrou-se na pré-temporada da Juventus, mas o seu plano para o futuro a curto prazo não passa pelo clube italiano de Turim. O que se diz então na imprensa espanhola? Ronaldo mantém a mesma ideia há seis meses: sair da Juventus. Mas, acrescenta o As, o craque português sabe que necessita que o mercado de transferências fique mais agitado, especialmente com uma eventual mudança de Mbappé do PSG para o Real Madrid.

O papel do francês no futuro de Ronaldo é explicado pelo AS: o craque português sabe que se o avançado do PSG assinar pelo Real, o clube de Paris de pronto avançará para ele. A esta teoria, o jornal junta uma outra à qual chama de menos provável. O Real falha o objetivo Mbappé e vira-se para Ronaldo. O problema será uma frase proferida por Florentino Perez, presidente merengue, na primavera. "Para nós não faz sentido", terá dito o presidente merengue sobre um eventual regresso de CR7 ao clube espanhol.