Garantem que o Manchester United pondera libertar Ronaldo em janeiro

Se não aparecer comprador, os red devils pensam que negociar a saída é a melhor forma para minimizar perdas e evitar o prolongar de uma situação incomportável

O portal "inews", de Inglaterra, informa que o Manchester United pondera libertar Cristiano Ronaldo em janeiro se Jorge Mendes não encontrar um comprador e uma proposta que agrade a todas as partes.

Ronaldo deixou o campo contra o Tottenham antes da partida acabar, alegadamente recusando entrar nos instantes finais da partida, e o clube vai afastá-lo do grupo, segundo o The Athletic, sendo para já oficial que não integrará a equipa contra o Chelsea, no sábado.

O regresso de Ronaldo ao United não correu como planeado e o fim de sonho para o internacional português está a ruir. Segundo o "inews", o objetivo dessa medida que está em estudo é minimizar as perdas para todas as partes: financeiras sobretudo para o United e de imagem e desportiva para o jogador. A situação é praticamente incomportável para todas as partes e a separação em janeiro, seja de que forma for, é encarada como a melhor solução.

Erik Ten Hag tem sido firme na postura sobre Ronaldo e este castigo evidencia que tem o respaldo do clube.