Garantem que já houve um momento de tensão entre Ronaldo e Solskjaer

Em causa o facto de CR7 ter sido suplente frente ao Everton.

Cristiano Ronaldo regressou em grande estilo a Manchester, mas nem tudo são rosas em Old Trafford, segundo conta o jornal "The Sun", conhecido pelo sensacionalismo. De acordo com a publicação, o primeiro momento de alguma tensão entre CR7 e Solskjaer já surgiu e tem como origem o papel de suplente (utilizado) na partida com o Everton, na sétima ronda da Premier League.

O "The Sun" explica que Ronaldo não ficou agradado com a opção do técnico norueguês e evidenciou isso mesmo ao treinador.

"Cristiano disse-lhe que dirá quando não estiver em condições de jogar e quer participar em todas as partidas do campeonato. Também lhe disse que veio para ganhar títulos e que o United tem de jogar com os jogadores mais importantes em todos os jogos", refere uma fonte.

Na referida partida, Ronaldo entrou em campo ao minuto 57, com o Everton a empatar aos 65' por Townsend, fixando o resultado final num empate a uma bola.