Ganês sonha em reencontrar Ronaldo no Mundial: "Podia retirar-me do futebol feliz"

Ronaldo pode vir a reencontrar Gyasi na fase de grupos do Mundial'2022

Emmanuel Gyasi já defrontou Ronaldo na Serie A

Emmanuel Gyasi, avançado do Spezia, confessou ao portal Goal que sonha em ser convocado pelo Gana no Mundial'2022 e ter a oportunidade de reencontrar Cristiano Ronaldo na fase de grupos da prova.

"Seria bom ser convocado pela seleção. Joguei contra ele [Ronaldo] na Serie A e até conversámos, e para mim já foi um sonho, então se nos reencontrarmos no Campeonato Mundo, sei lá, poderia parar de jogar e retirar-me feliz!", admitiu o internacional ganês.

Gyasi recordou a primeira interação que teve com CR7, após o ter defrontado quando o português representava a Juventus, revelando os conselhos que recebeu e admitindo ter ficado eufórico quando recebeu a famosa camisola 7 do extremo.

"Ele foi muito bom. Na primeira partida em La Spezia eu fui até ele e disse-lhe que era uma grande fonte de inspiração para jogadores que estavam a começar. Ele riu-se e disse-me para continuar a trabalhar arduamente para alcançar os meus sonhos. Para mim, foi um bom momento. No jogo da 2ª volta, em Turim, após a primeira parte, ele estava parado à frente do balneário, à espera que eu lhe entregasse a minha camisola. Naquele momento eu pensei: 'Como é que isto é possível? Uma lenda, um ícone do futebol mundial como Ronaldo está a esperar por mim... Uau!' Fiquei sem palavras. Quando peguei na camisola dele, escondi-a imediatamente. Nunca se sabe. Guardei-a num lugar especial", contou.

Em jeito de conclusão, o dianteiro de 28 anos, que tem três internacionalizões pelo Gana, explicou a admiração que sente pela "ambição" que Ronaldo demonstra, mesmo numa fase em que a maioria dos jogadores começa a pensar na reforma.

"Não estou a falar apenas das suas qualidades, a sua dedicação e mentalidade vencedora também o distinguem. Marcou muitos golos e ganhou muito, mas ele ainda tem muita ambição. Podes ver que, quando ele comete um erro, fica com raiva e fica extremamente desapontado. É incrível. Como é que mantém essa motivação? Nunca pára. Em cada jogo, ele quer quebrar um novo recorde. Isto é o que o mantém. É por isso que ele é para mim, mas também para todos os jogadores, uma fonte de inspiração. Ver isso motiva-me a continuar a trabalhar no duro. Se alguém como ele, com tudo o que conquistou na carreira, continua sempre a dar 100 por cento, bem, então tenho de dar ainda mais", concluiu Gyasi.