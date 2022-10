Galatasaray sonha com Ronaldo em janeiro, dizem na Turquia

Jornal Fotomac fala em contactos do dirigente Erden Timur com o avançado português do Manchester United

A saída de Ronaldo do Manchester United foi uma das novelas do defeso e agora surge mais um interessado. Segundo a Imprensa turca, em concreto o jornal Fotomac, o Galatasaray estará já em contactos com capitão de Portugal e sonha com a sua contratação já em janeiro.

Erden Timur, dirigente do Gala, será o responsável pelas alegadas conversas para convencer Ronaldo, que no passado já recusou o emblema por não estar a disputar a Liga dos Campeões.

"Não posso dar nomes agora. Continuaremos com as conversações para ver o que acontece proximamente. Falamos com futebolistas que gostam de desafios e fazer cumprir sonhos", disse Timur aos meios locais, questionado sobre a possibilidade de contratar Ronaldo.