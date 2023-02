Ronaldo marcou quatro golos no campo do Al Wehda, na quinta-feira, e nas bancadas algo insólito aconteceu. Durante a partida, uma praga de gafanhotos invadiu as bancadas do Estádio King Abdulaziz, em Meca, mas nem assim os adeptos arredaram pé, pois em campo estava CR7. Veja as imagens

The state of play at #CristianoRonaldo new club in #SaudiArabia. #AlNassr. Locusts invade the stadium ️ pic.twitter.com/6CRA44dpZm - Hassan of Alamut (@sepidrud) February 10, 2023