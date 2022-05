Futuro de Ronaldo parece resolvido e as palavras de Ten Hag são mais um sinal

Novo treinador dos "red devils" volta a elogiar o craque português.

Terminada a temporada ao serviço do Ajax, Erik ten Hag começar a virar o foco para o Manchester United, clube que irá assumir a partir da próxima época. Uma das dúvidas em torno do plantel dos "red devils" para 2022/23 residia na continuidade, ou não, de Cristiano Ronaldo, mas todos os sinais indicam que o craque português vai cumprir o ano de contrato que lhe resta.

"Ronaldo é um gigante por tudo o que já mostrou e eu acredito que continue muito ambicioso. Claro que gostaria de contar com ele. Tem sido muito importante para o Manchester United durante este ano e consegue grandes números", disse Ten Hag.

"A partir de amanhã [esta segunda-feira] o meu foco estará no Manchester United e claro que temos que analisar as coisas a fundo. Os detalhes serão analisados, mas deixem-me dizer que existem muitos bons jogadores no United", completou.

Recorde-se que os "red devils" falharam o apuramento para a Liga dos Campeões numa temporada onde, até ao momento, Ronaldo leva 24 golos em 38 jogos.