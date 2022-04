Futuro de Ronaldo no Manchester United em aberto

Uma eventual saída libertaria encargos salariais para novas contratações em 2022/23.

A segunda passagem de Ronaldo pelo Manchester United pode terminar no final da temporada. Apesar de ainda ter mais um ano de ligação aos red devils, a imprensa inglesa aponta a possibilidade de o português deixar o clube.

Com a presença na próxima edição da Champions em risco, o United estará a analisar a situação, tendo em conta o rendimento irregular de Ronaldo que mesmo assim é o melhor marcador da equipa, com 18 golos.

Uma eventual saída libertaria encargos salariais para novas contratações em 2022/23.

Manchester United estará a equacionar a saída do avançado português no final da temporada.

À margem do futuro de Ronaldo, o incidente no final do jogo com o Everton, em que alegadamente destruiu o telemóvel de uma criança, terá efeitos fora do âmbito desportivo. Pese o pedido de desculpas, tudo indica que o CR7 deixe de ser embaixador da instituição "Save the Children".

O convite para assistir a uma partida do United em Old Trafford foi também declinado pelo rapaz, que é autista e ainda está em "choque". Segundo a mãe, Jacob nãoquer voltar a ver o CR7.