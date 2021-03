Futuro de Ronaldo na ordem do dia: agora a notícia de que uma porta se fechou

Manchester United não irá, ao que tudo indica, avançar pelo craque português.

O futuro de Cristiano Ronaldo continua na ordem do dia. A possibilidade de regressar ao Real Madrid ou até a Manchester tem sido levantada com insistência, mas as últimas informações parecem colocar de parte um eventual retorno a Old Trafford.

De acordo com o Express Sport, o astro português ainda é visto com bons olhos pelos red devils, sobretudo pelo CEO Ed Woodward, mas tal não irá originar um avanço tendo em conta uma contratação. Refere o meio de comunicação que o Manchester United tem como plano, no que toca ao mercado, a aquisição de jovens valores.

Esta informação teve eco em Espanha, onde o jornal As destaca que o Real Madrid tem, deste modo, menos um concorrente na corrida a CR7.

Pelo Manchester United, Ronaldo conquistou, por exemplo, a primeira Champions da carreira e Bola de Ouro. Fez 118 golos e 69 assistências entre 2003 e 2009.