Futuro de Ronaldo na Juventus em dúvida: "Tem a carreira na mão"

Declarações de Fabio Paratici, diretor para o futebol da Juventus

Fabio Paratici, diretor para o futebol da Juventus, abordou o futuro de Ronaldo no clube italiano:

"O Cristiano tem a carreira na mão. Com estes grandes jogadores, sabemos que quando eles decidem terminar com uma equipa e ter outra experiência, são eles que decidem e tens de respeitar a decisão. Estamos aqui para cumprir o contrato. E ver como estará no próximo ano, como se sentirá, se para continuar ou não", disse no final do Juventus-FC Porto, partida da Liga dos Campeões que ditou o adeus italiano à prova.