Futuro de Ronaldo? "Aposto que daqui a 18 meses vai ser o treinador do Manchester United"

Antigo treinador do Tottenham acredita que escolha será feita de forma quase automática.

Já começa a tornar-se habitual ver Cristiano Ronaldo perto da linha lateral a dar dicas aos companheiros de equipa. Aconteceu na final do Campeonato da Europa, em 2016, que Portugal venceu no prolongamento, frente a França, e mais recentemente pudemos vê-lo igualmente a dar indicações aos colegas no embate frente ao Young Boys, na Liga dos Campeões, num jogo que o Manchester United acabou por perder 2-1.

Agora, há quem acredite que o futuro do craque português irá passar mesmo por ser treinador... dos "red devils". Tim Sherwood, treinador do Tottenham em 2013/14, afirma que seria uma escolha "automática".

"Penso que não tem nada de errado nisso [dar indicações aos colegas] e que Ole Gunnar Solskjaer tem de aceitá-lo. Eu não sei se ele fará o mesmo que [José] Mourinho enquanto treinador, mas ele já esteve em pé no Campeonato da Europa a dar ordens por conta própria", começou por dizer em declarações ao "Ladbrokes".

"Ele vai ser treinador, tenho 100 por cento de certezas. Eu aposto que daqui a 18 meses Ronaldo vai ser o treinador do Manchester United. Penso que será uma escolha automática que Cristiano fará na sua carreira", concluiu Sherwood.