Futuro de Ronaldo ainda dá que falar e agora com Beckham ao barulho

Cristiano Ronaldo parece firme no Manchester United

Antigo internacional inglês terá explorado a possibilidade de garantir o português para o Inter Miami.

Cristiano Ronaldo tem estado no centro de vários rumores de mercado. O capitão da Seleção Nacional já foi apontado ao Bayern de Munique, possibilidade entretanto negada pelo campeão alemão, e até a possibilidade de regressar ao Sporting foi levantada, num tema que já foi comentado pelo diretor desportivo dos leões, Hugo Viana.

O jornal britânico "Daily Star" assegura agora que David Beckham, um dos proprietários do Inter Miami, dos Estados Unidos, explorou a possibilidade de contratar o astro português para a MLS, numa intenção defraudada pelo facto de Ronaldo não estar à venda, segundo informou recentemente uma fonte do clube de Old Trafford. O antigo médio inglês, além das qualidades ainda evidenciadas por Ronaldo, pretendia aproveitar a imagem de CR7 e dar assim uma maior projeção mediática ao projeto que encabeça.

Ronaldo, recorde-se, tem mais um ano de contrato com o Manchester United.