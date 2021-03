Frase forte no Real Madrid: "Eu era feliz ao lado de Cristiano Ronaldo"

Karim Benzema recordou os anos que passou a fazer dupla com o português no ataque "merengue".

Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid há quase três anos e as saudades permanecem no Santiago Bernabéu. Agora, foi Karim Benzema quem recordou a dupla de ataque formada com o astro português.

Ainda que já tenha admitido publicamente a satisfação que sentiu com o maior protagonismo que adquiriu com a saída do CR7 para a Juventus, o francês também não esconde que "era feliz" ao lado do experiente avançado.

"A saída de Cristiano permitiu-se desempenhar um papel diferente. Ele marcava 50 golos por época e eu tinha que adaptar-me ao estilo de jogo dele. É um dos melhores do Mundo e eu era feliz a seu lado", contou Benzema em entrevista à revista Icon, do jornal El País.

O dianteiro de 33 anos explica também que nunca teve ídolos no futebol, apenas modelos a seguir. E destaca um nome: Ronaldo... o "Fenómeno".

"Venho de um bairro onde as coisas eram difíceis. Via os rapazes mais velhos bem vestidos e com carros bonitos, queria ser como eles. No futebol, o meu modelo a seguir é Ronaldo, o brasileiro. Também admiro Mike Tyson. Viemos do fundo e subimos aos poucos. Nunca foi fácil, nunca nos deram nada de bandeja", rematou Benzema.