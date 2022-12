Frase de Ronaldo em 2015 torna-se viral. E tudo por causa do Al Nassr

Ronaldo assinou por duas temporadas e meia com o Al Nassr, atual segundo classificado do campeonato da Arábia Saudita

"Assinar por um clube na MLS ou emirados árabes? Ainda me restam seis, sete anos e pretendo acabar a minha carreira ao mais alto nível, com dignidade, num grande clube. Isto não significa que considere que ir para os Estados Unidos, Catar ou Dubai seja mau, mas eu não me vejo ali".

Estas declarações de Cristiano Ronaldo no programa da televisão inglesa "The Jonathan Ross Show" já têm sete anos, mas no dia seguinte ao anúncio da transferência para o Al Nassr voltaram a ser notícia. E um vídeo desse momento invadiu as redes sociais, tornando viral o momento em que, para muitos, Ronaldo contradiz o que agora fez ao assinar pelo clube da Arábia Saudita.