Franceses falam num PSG "dividido": Ronaldo, Messi e o fator Mbappé

Futuro do astro português continua na ordem do dia e o PSG entra na especulação.

Se o Tuttosport aponta o Manchester United como principal interessado na eventual contratação de Cristiano Ronaldo, o jornal francês Le Parisien detalha o plano do Paris Saint-Germain, que terá reaberto o "dossiê" do interesse no astro português.

De acordo com a publicação, o clube da capital francesa está "dividido" entre o CR7 e Lionel Messi, sendo que, quanto ao astro argentino, há o receio que este opte por permanecer no Barcelona para lá do término de contrato, ou prefira rumar ao Manchester City, orientado por Pep Guardiola.

É aí que entra em cena Ronaldo, não como uma mera "alternativa", mas sim como possível contratação com peso de "superestrela", também para colmatar uma possível saída de Mbappé no verão.

A ideia no PSG é, por estes dias, clara, acrescenta o Le Parisien: "Se Mbappé sair, o clube vai tentar atrair Messi ou Cristiano".

Estes rumores a envolver o nome do astro da Juventus e da Seleção Nacional surgem numa altura em que Ronaldo tem sido criticado pela imprensa italiana, ainda no rescaldo da eliminação da Juventus diante do FC Porto, na Liga dos Campeões.