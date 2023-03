A Federação Portuguesa de Futebol aproveitou um momento entre Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristianinho Jr., para assinalar o Dia do Pai, que se comemora este domingo. Nas redes sociais, aquele organismo publicou um vídeo de 2018, após um particular entre Portugal e Argélia, no Estádio da Luz, em que pai e filho se divertem com a bola.

"Tal pai, tal filho", escreve a FPF.