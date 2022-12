Fotografia de Ronaldo na Arábia Saudita é falsa

Ao final da tarde desta quinta-feira surgiram publicações dando conta da chegada do português a solo saudita

Primeiro de tudo, uma publicação no Twitter do Merca Foot apontava para a presença de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita com o intuito de negociar com o Al Nassr. Depois, a mesma imagem multiplicada em diversos outros tweets.

A verdade é que a fotografia é falsa. Ou melhor, é verdadeira, mas não é atual, tratando-se, muito possivelmente de Ronaldo com o fato oficial da Juventus aquando de um qualquer deslocação da equipa italiana que o português representou.

Certo é que em França, um outro site, Foot Mercato, garante saber que Ronaldo já está na Arábia Saudita.