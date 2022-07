Ainda é cedo para o regresso de Ronaldo ao Sporting

Foto de um carro do jogador num parque de estacionamento do Estádio José Alvalade reacendeu o rumor

Reacenderam-se este domingo, com grande intensidade, os rumores que deixam em aberto a possibilidade de Cristiano Ronaldo cumprir o que em tempos prometeu: representar o Sporting ainda antes de terminar a carreira. O JOGO apurou, no entanto, junto de fonte próxima do jogador, que CR7 não está a pensar voltar ao Sporting já esta temporada.

A possibilidade continua em aberto, sim, mas eventualmente numa fase mais próxima do fim de uma carreira que, como o próprio já deixou entender em tempos, pode estender-se até aos 40 anos. Ora, neste momento, o avançado português que é o melhor marcador de todos os tempos está com 37 anos e cinco meses, pelo que ainda poderá ter mais duas ou três épocas pela frente.

Na atual temporada ainda é uma incógnita o nome do clube onde vai alinhar, apesar do contrato em vigor com o Manchester United até ao próximo ano: quando o português chegou aos red devils proveniente da Juventus, assinou por duas temporadas, mas ainda lhe falta cumprir uma, e isto apesar de o próprio ter informado os dirigentes do clube que está mais interessado em mudar de ares.

Além do Sporting, os nomes mais associados neste defeso ao astro português foram Chelsea, PSG e Bayern. Todos eles, porém, já fizeram saber que a possibilidade é utópica.

Este domingo o nome do jogador tem estado em grande destaque nas redes sociais, depois de ter sido publicada uma fotografia de um automóvel seu estacionado no que parece ser o parque de estacionamento do Estádio José Alvalade.