Foi campeão saudita e a melhor memória inclui Ronaldo

O brasileiro Igor Coronado, do Al Ittihad, cruzou-se com o português, que abordou ao intervalo de uma partida

Igor Coronado foi um dos destaques da última edição da liga saudita, com seis golos e 16 assistências pelo campeão Al Ittihad, e um dos momentos que mais recorda é a troca de camisola com Cristiano Ronaldo para oferecer ao seu filho.

"Com certeza é especial, para mim, ele [Cristiano Ronaldo] é um dos melhores de todos os tempos. Com certeza foi muito legal. Depois que a bola rola, ele é só mais um dentro de campo, não há mais brincadeira. No jogo da taça não chegamos a falar, no jogo em casa, no intervalo consegui trocar uma camisa com ele, para o meu filho fica uma memória muito gratificante", recordou, em entrevista ao Goboesporte.

"Este ano tínhamos uma pressão muito grande, há 14 anos que o clube não ganhava o campeonato. E conseguimos. Em janeiro vencemos a taça, no final da temporada ganhamos a liga com uma jornada de antecedência", comentou sobre a conquista do título na equipa comandada por Nuno Espírito Santo, que elogiou, esperando com ansiedade as chegadas de craques como Kanté e Benzema: "Vou tentar ajudar Benzema, espero que a gente ali encaixe bem. A gente tem um grupo bom, bem tranquilo, um treinador muito bom. Tem tudo para dar certo. Para mim, pessoalmente, que saí muito cedo do Brasil, a malta talvez não me conheça, talvez seja uma vitrine, uma oportunidade para os brasileiros me conhecerem".

"Na Arábia, eles estão mostrando o poder financeiro que o governo tem. Esses astros não são nem os clubes que estão a contratar, é o próprio governo que está a colocar dinheiro. Eles querem crescer. Eles vão investir, querem pessoas de nome", concluiu.