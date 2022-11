Filho de Piers Morgan recebe presente de Ronaldo e diz: "Agora vamos arranjar um novo clube"

Piers Morgan, que entrevistou Cristiano Ronaldo nos últimos dias e que é amigo de longa data do jogador, fez com que o filho, Spencer Morgan, recebesse as chuteiras com que CR7 marcou "os últimos golos pelo Manchester United".

Spencer Morgan, filho de Piers Morgan, foi presenteado com umas chuteiras de Cristiano Ronaldo. E não são umas quaisquer, são as botas com que CR7 marcou "os últimos golos pelo Manchester United", escreve o filho do jornalista e amigo do avançado, numa publicação nas redes sociais, onde até diz que agora é tempo de encontrar um novo clube para o madeirense.

"O Natal chegou mais cedo este ano. Obrigado Cristiano pelas botas que usaste quando marcaste os últimos golos pelo Manchester United. Agora vamos arranjar um novo clube", pode ler-se.

Num vídeo publicado por Spencer, vê-se e ouve-se Ronaldo a dizer que marcou "alguns golos" com aquelas chuteiras. "Não muitos, mas marquei alguns", atirou.

De recordar que o internacional português marcou pela última vez diante do Sheriff, a 27 de outubro, para a Liga Europa. Fez três golos nesta temporada.