Filho de Cristiano Ronaldo jogará na formação do Real Madrid, diz-se em Espanha

Depois da saída do Manchester United, onde jogava o pai, Cristianinho Jr. vai jogar pela "cantera" do Real Madrid, de acordo com o jornalista espanhol Edu Cornago.

Com a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, também Cristianinho Jr., o filho mais velho do internacional português, deixou a cidade inglesa e, consequentemente, a formação dos red devils. E o próximo clube será o Real Madrid, adianta o jornalista espanhol Edu Cornago.

Cristianinho vai integrar as camadas jovens dos merengues, um clube que CR7 representou entre 2009 e 2018.

O filho do avançado, recorde-se, passou pela formação da Juventus, onde Ronaldo jogou entre 2018 e 2021, e mudou-se depois para o Manchester United.

Quanto ao pai, não se sabe ainda onde irá jogar. O Al Nassr, da Arábia Saudita, tem sido apontado como a mais forte possibilidade. Depois da participação no Mundial'2022, o capitão da Seleção portuguesa esteve a treinar no centro de treinos dos blancos.