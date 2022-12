Figo desmente ter criticado Fernando Santos: "Se queres a minha opinião tens de perguntar"

Antigo internacional português teria criticado o selecionador nacional por deixar Cristiano Ronaldo no banco.

Luís Figo esclareceu este domingo nas redes sociais que as declarações alegadamente proferidas por si na publicação de Samuel Vargas, jornalista colombiano, são falsas. Nas declarações, o antigo jogador criticava o selecionador nacional por deixar Cristiano Ronaldo no banco.

"Caro Samuel Vargas, queres ser conhecido publicando declarações que não proferi? Se quiseres saber a minha opinião tens de me perguntar. Não te conheço de lado nenhum, por isso não inventes. Protagonistas são os que fazem a diferença", escreveu Figo, partilhando a publicação do colombiano.

"Não se pode ganhar um Mundial com Cristiano Ronaldo no banco. Ganhar à Suíça? Excelente. Mas é pode-se fazer isso em todos os jogos? Não. Deixar CR7 no banco foi um erro, esta derrota [com Marrocos, 0-1] é responsabilidade do selecionador", teria dito o antigo internacional português.