Romelu Lukaku reagiu à conquista do prémio de melhor jogador da Serie A em 2020/21

Votado pelos jogadores da prova como o melhor a atuar na Serie A na temporada 2020/21, na altura com as cores do Inter, Lukaku comentou com extrema satisfação a vitória do prémio individual, realçando a forte concorrência que enfrentava, nomeadamente a de Cristiano Ronaldo, distinguido como melhor avançado dessa edição do campeonato italiano.

"O clube [Inter] apoiou-nos sempre, tal como os adeptos, a quem eu quero agradecer. Ficar à frente de Cristiano Ronaldo é algo que não acontece todos os dias. Para mim, ele é um dos três melhores jogadores da história do futebol. Ele também levou-me para um nível superior, porque faz grandes coisas", começou por dizer o internacional belga.

"Era um sonho de criança jogar na Serie A e fiz tudo o que podia para atingi-lo. Estou satisfeito por o ter feito. É uma honra ter sido nomeado melhor jogador da época, é algo que não teria conseguido conquistar sem a ajuda da equipa. Eles ajudaram-me a atingir grandes feitos, toda a gente evoluiu e o treinador [Conte] era sempre próximo de nós. Este prémio dá-me bastante confiança no futuro", concluiu Lukaku.

O avançado de 28 anos transferiu-se do Inter para o Chelsea no verão passado, a troco de cerca de 115 milhões de euros, mas não tem tido vida fácil desde o regresso a Londres, com apenas 12 golos em 34 jogos pelo conjunto de Thomas Tuchel.