Uma das crianças que acompanhou os jogadores de Sporting e Marselha ao entrar no relvado, antes do duelo que terminou com a vitória dos franceses por 2-0, aproveitou o momento em que estava a ser filmado pela câmara e imitou o festejo que Cristiano Ronaldo protagonizou no domingo, quando marcou o golo no triunfo do Manchester United sobre o Everton.