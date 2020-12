Fernando Gomes felicita Ronaldo: "O melhor dos melhores"

Cristiano Ronaldo foi distinguido com o troféu de Jogador do Século nos Globe Soccer Awards, que também consagraram Jorge Mendes como o melhor agente do século XXI.

Cristiano Ronaldo foi distinguido com o troféu de Jogador do Século nos Globe Soccer Awards ao bater a concorrência de Lionel Messi, Mohamed Salah e ainda de Ronaldinho Gaúcho, que eram os restantes finalistas.

Sobre estes prémios, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou uma nota no site da FPF, referindo-se ao capitão da Seleção Nacional como "o melhor dos melhores". O dirigente não esqueceu ainda de felicitar Jorge Mendes pelo prémio que o destacou como Agente do Século

Texto de Fernando Gomes na íntegra

"Felicito Cristiano Ronaldo pela conquista do prémio Jogador do Século nos Global Soccer Awards, que o distingue uma vez mais como o melhor dos melhores.

O trajeto do capitão da Seleção Nacional é feito de sucessos que resultam do esforço e do empenho que coloca ao serviço de um talento inigualável. É um exemplo que merece toda a nossa admiração.

Endereço também as minhas felicitações a Jorge Mendes pelo prémio que o destaca como Agente do Século. O seu contributo para a valorização do futebol português é por demais relevante e justifica o justo reconhecimento.

Deixo ainda uma palavra ao treinador José Mourinho e ao internacional Luís Figo pelas presenças entre os nomeados nas diferentes categorias. Trata-se, afinal, da prova inequívoca da excelência de dois dos maiores embaixadores do futebol português".