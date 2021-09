Fernandinho admite ter havido "boa chance" de Ronaldo rumar ao Manchester City

Médio confessou que a noticiada eventual mudança do português para a equipa de Guardiola proporcionou ilusão no interior do clube citizen

Confrontado com a balada hipótese de ida de Ronaldo para o Manchester City, o citizen Fernandinho admitiu que o clube dispôs da possibilidade de contratar o português, tendo denotando uma presença de Jorge Mendes no Etihad Stadium, dias antes do anúncio do regresso do capitão da Seleção Nacional a Old Trafford.

"[O Manchester City] teve uma boa, considerável, chance [de ter Ronaldo]. Creio que o empresário dele esteve aqui a renovar os contratos do Ederson, do Rúben Dias, a tratar da situação do Bernardo Silva e do João Cancelo. Obviamente, se você está à mesa, pode falar sobre tudo e todos os jogadores possíveis", afirmou o jogador.

Convidado do podcast 'Correspondentes Premier', o centrocampista brasileiro do City confessou, também, que, face à muito noticiada eventual mudança de Ronaldo para a equipa de Guardiola, proporcionou ilusão no interior do clube citizen.

"Criou uma expectativa muito grande. Sem dúvida que isso acabou por contagiar, não só os adeptos, mas também o pessoal dentro do clube. Mas, no final das contas, isso acabou", completou Fernandinho, como que resignado por ter visto o craque português tornar a ser red devil.