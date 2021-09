Ferguson comenta regresso de Ronaldo ao Manchester United: "Senti alívio"

Sir Alex Ferguson, uma das maiores figuras do Manchester United, admitiu que não imaginava ver Cristiano Ronaldo a jogar no City.

A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United deixou Sir Alex Ferguson aliviado, tendo em conta que muito se especulou sobre uma eventual transferência para o rival City. O antigo treinador, uma das grandes figuras do clube, também admitiu ter contribuído para o regresso do português a Old Trafford.

"Eu não diria que estou emocionado, mas é entusiasmante. E sinto alívio, porque não conseguia imagina-lo a jogar pelo Manchester City, acho que ninguém conseguia. E foi por isso que tivemos que tomar atitudes para garantir que ele viesse", começou por dizer.

"Muitas pessoas ajudaram a trazer o Ronaldo de volta e eu contribuí, pois sabia que ele realmente queria voltar para cá e isso era importante. Funcionou muito bem", acrescentou Ferguson em entrevista à ViaPlay dinamarquesa, da TV3 Sport.