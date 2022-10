Ferdinand revela conversa com Ronaldo: "Estava um pouco chateado"

Antigo companheiro de equipa diz que ficou "louco" com o golo de CR7 contra o Everton.

Cristiano Ronaldo regressou aos golos no passado domingo e atingiu a marca dos 700 apontados ao longo da carreira, no que toca a clubes. Atento a este feito, mais um alcançado pelo português esteve Rio Ferdinand, antigo companheiro de CR7 no Manchester United.

"Fiquei louco quando o Cristiano Ronaldo marcou. Vi muitas pessoas a desrespeitar o Cristiano e a dizer que ele é o problema. Não podes ser um problema para a tua equipa quando marcas 24 ou 26 golos na última época. E depois dizem: 'Ah, mas ele não pressiona'. Esta equipa não parece melhor ou pior quando Ronaldo está em campo ou quando não está a pressionar para recuperar a bola. Não há diferença!, afirmou o antigo central ao podcast Vibe with FIVE.

"Acabem com esse argumento. Todos aqueles que falam disso, Jamie Carragher, tu és um deles, não quero ouvir isso", atirou.

Ferdinand revelou, em traços gerais, alguns detalhes de uma conversa que manteve com Ronaldo. "Falei com ele durante o período em que não estava a jogar e ele estava muito calmo. Claro que estava um pouco chateado, porque todos os jogadores querem jogar, mas ele estava calmo e disse-me: 'Eu sei que a oportunidade vai aparecer e eu vou marcar golos'", lembrou.