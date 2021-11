Ferdinand: "Para a minha geração, a recuperação era ir para um bar o dia todo, mas Ronaldo..."

Rio Ferdinand, antigo defesa e ídolo do United, relembrou parceria com Cristiano Ronaldo.

Entre 2009 e 2014, Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo estiveram juntos numa geração vitoriosa no Manchester United. Retirado dos relvados, o ex-defesa e ídolo dos "red devils" segue acompanhando de perto a equipa e o ex-companheiro. Em entrevista ao The Athletic este sábado, Ferdinand comentou a força do internacional português e o impacto pela forma física que o avançado mantém aos 36 anos.

"Sempre lhe disse as coisas como eram, tanto quando ele não estava bem, como quando era brilhante. Claro que em televisão, todos me ouvem a dizer o quão incrível ele é, mas isso é porque ele produz, não há mais nada a dizer", começou por dizer Ferdinand, acostumado a elogiar o antigo companheiro.

"Para a minha geração, a recuperação depois de um treino era ir para um bar o dia todo. Mesmo no Manchester United, era isso que fazíamos se não tivéssemos jogo. Mas ele não estava para aí virado. Levava a nutrição da maneira correta. Queria ser melhor", relembra.

Para Ferndinand, a manutenção da alta performance de Ronaldo, não é em vão. "Parece uma coisa simples, mas é fruto de muita dedicação. Agora, quando estás com ele, está a pensar nas pequenas percentagens, pormenores, porque sabe que já está na fase final da carreira. Precisa de se cuidar ainda mais. Essa é provavelmente a sua melhor qualidade, é uma mentalidade sem precedentes", destacou.