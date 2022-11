Ferdinand comenta episódio entre Ronaldo e Neville: "Acho que não lhe atende o telefone"

Ferdinand acredita que Ronaldo não atenderia o telefone caso Gary Neville tentasse contactar o português.

No domingo, ao entrar para o aquecimento antes de iniciar o Manchester United-West Ham (1-0), Cristiano Ronaldo dirigiu-se ao painel de comentadores da Sky Sports e cumrpimentou os presentes. Mas ignorou Gary Neville, com quem partilhou balneário na primeira passagem pelos red devils. E isto aconteceu porque o antigo defesa criticou a postura de CR7 no jogo com o Tottenham.

Rio Ferdinand, que foi colega de equipas dos dois, também em Old Trafford, comentou o caso, no seu canal de Youtube "Vibe with Five". O internacional inglês acredita que o madeirense não vai, depois das críticas que recebeu, voltar a ter uma boa relação com Neville.

"Não creio que lhe atenda o telefone. Conhecendo o Cristiano como conheço... acabou. Disseste o que disseste e acreditas no que acreditas. Penso que eu agiria diferente se recreasse aquele cenário. Provavelmente ia lá, cumprimentava-o, dizia-lhe 'falas demais, adeus'. E ia-me embora", apontou.

"Compreendo as pessoas que dizem que ele [Ronaldo] não tinha necessidade de fazer aquilo, mas nenhum jogador fica feliz quando é criticado pelos comentadores. Eles foram companheiros de equipa, mas não são pessoas que troquem mensagens. O Cristiano respeita o Gary, respeita-o como um dos jogadores mais velhos do clube [na primeira passagem pelo United]", acrescentou Ferdinand.