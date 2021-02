Fama e muitos milhões: Ronaldo atinge número histórico nas redes sociais

Craque bate outro recorde que o torna ainda mais famoso: é a personalidade mais seguida do mundo.

Na véspera da receção ao Nápoles para o campeonato, Cristiano Ronaldo prolongou o estado de graça que atravessa dentro das quatro linhas para fora do relvado e voltou a faturar ao atingir os 500 milhões de seguidores no acumulado das três principais redes sociais - Instagram, Facebook e Twitter -, tornando-se a primeira pessoa a atingir esta marca.

Este número torna o internacional português a personalidade a nível mundial com mais seguidores e o alcance das suas contas desdobram-se em fama e... dinheiro. Muito dinheiro. Só no Instagram, tida como principal rede da atualidade, o jogador de 36 anos é líder incontestável de um pódio cujo segundo classificado, a cantora norte-americana Ariana Grande, surge a uns distantes 40 milhões de seguidores. Para se ter uma ideia, segundo o site inglês Aphrodite, fruto dos mais de 261 milhões de seguidores, Cristiano Ronaldo arrecada semanalmente sete milhões de euros por meio de campanhas publicitárias nesta rede, o equivalente a 370 milhões anuais; se compararmos com os colegas de profissão que mais se aproximam, Neymar e Lionel Messi, CR7 recebe mais 159 que o brasileiro e 220 que o argentino.

Destes lucros, o capitão da Seleção Nacional, que é também embaixador da UNICEF, doa parte a inúmeras causas solidárias, tendo recentemente oferecido 1,5 milhões de euros aos hospitais portugueses para ajudar na luta contra a covid-19. Já no Facebook, a rede mais utilizada no globo, o português lidera com 147 milhões de fãs, mais 38 que a cantora colombiana Shakira. O Twitter é a única das três redes onde o avançado da Juventus não lidera, sendo superado por Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber e Barack Obama (por esta ordem).

Nota para o facto de, no que toca a páginas institucionais, o craque só perde para as contas das próprias redes e para a Samsung.

Na última publicação, partilhada quinta-feira, Cristiano Ronaldo mostrou-se feliz na neve com a companheira Georgina Rodríguez.