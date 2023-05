Fábio Martins recebeu camisola de Ronaldo: "Obrigado pelo carinho..."

Extremo português marcou no empate do Al Khaleej frente ao Al Nassr (1-1) e no final do jogo ficou com a camisola do astro português.

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, empatou na segunda-feira 1-1 na visita ao Al Khaleej, de Fábio Martins, que marcou o golo da sua equipa e recebeu a camisola do capitão da Seleção Nacional após o apito final.

Após a partida, relativa à 26.ª jornada da Liga saudita, o extremo português, de 29 anos, que representou em Portugal o FC Porto, Desportivo das Aves, Braga, Paços de Ferreira, Chaves e Famalicão, agradeceu o gesto de CR7 por via de uma publicação nas redes sociais.

"Uma lenda viva. Obrigado Cristiano pela simplicidade e carinho com que nos recebeste e por trazeres o olhar mundial para este país que nos diz tanto. Um dia e recordações que ficam para o resto da minha vida", escreveu, na conta pessoal do Twitter.

Com o empate, o Al Nassr atrasou-se na corrida ao título de campeão saudita, ficando a cinco pontos do líder Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, que goleou na receção ao Abha (4-0), quando restam quatro jornadas para o fim do campeonato.