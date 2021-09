Explodem as vendas de camisolas de Ronaldo e United fatura milhões em poucas horas

De acordo com o site inglês "LovetheSales.com", o novo equipamento de Cristiano Ronaldo já rendeu cerca de 38 milhões de euros em vendas.

Não se pode dizer que é uma surpresa. Mas é inegável também que a concretização das expectativas em números não deixem de causar a sensação de espanto. Em apenas 12 horas, o novo equipamento de Cristiano Ronaldo já terá rendido cerca 38 milhões de euros em vendas.

A informação foi divulgada este domingo pelo site inglês "LovetheSales.com", que analisa estatísticas de centenas de lojas online no Reino Unido. As vendas de camisolas de Cristiano Ronaldo no Manchester United já o tornaram o vendedor mais popular da Premier League neste verão, à frente de Jack Grealish, contratado pelo Manchester City.

Na sexta-feira houve filas do lado de fora de Old Trafford com os adeptos aglomerados no chão para estarem entre os primeiros a ter o equipamento desta temporada com o nome de Ronaldo nas costas.