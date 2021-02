Exibição de Ronaldo seguida com atenção em Madrid: "Canhota de ouro"

Português bisou frente ao Inter nas meias-finais da Taça de Itália.

Cristiano Ronaldo bisou na vitória da Juventus (2-1) em casa do Inter, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, numa exibição de gala que mereceu atenção no Real Madrid.

O craque português publicou uma mensagem nas redes sociais, enaltecendo a importância do triunfo, e mereceu um comentário de Marcelo. "Canhota de ouro", escreveu o lateral brasileiro do Real Madrid, com quem Ronaldo partilhou o balneário no Santiago Bernabéu.

Em Milão, foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador, com um golo do argentino Lautaro Martínez, aos nove minutos, mas a Juventus conseguiu chegar ao empate aos 26 minutos, com Cristiano Ronaldo a concretizar uma grande penalidade.

Ainda na primeira parte, aos 35 minutos, o avançado português bisou na partida e colocou a vecchia signora em vantagem, com o marcador a não sofrer qualquer alteração na segunda parte.