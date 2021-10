Ex-United não tem dúvidas: "Ronaldo não trabalha o suficiente nos grandes jogos"

Antigo defesa-direito dos "red devils" voltou a abordar o regresso do astro português a Old Trafford.

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, voltou a falar sobre o regresso de Cristiano Ronaldo aos "red devils".

Em declarações ao "The Overlap Fan Debate", programa da Sky Bet no seu canal do Youtube, o antigo internacional britânico garante que "apoia" a transferência, mas também acredita que Solskjaer tem de encontrar o "equilíbrio correto" da equipa, de forma a "compensar a falta de pressão de Cristiano [Ronaldo]".

Para Neville, mesmo que o regresso do astro português traga "coisas muito positivas", também terá trazido "problemas" à formação comandada pelo norueguês, acreditando o antigo jogador que o início da época tem sido "ainda pior do que parece".

Neville recordou ainda um episódio nas meias-finais da Liga dos Campeões de 2008, contra o Barcelona. "Teve de se colocar Ronaldo sozinho lá em cima, com Rooney e Ji-Sung Park por fora e Tévez "em cima" de Busquets, porque Cristiano não trabalha o suficiente nos grandes jogos", contou.

"Solskjaer tem de tomar grandes decisões nas próximas semanas para compensar a chegada de Cristiano. Há que encontrar uma forma de jogar para compensar que Ronaldo jogue ali", concluiu.