Ex-Liverpool critica Ronaldo após incidente: "Pensa que é Deus e pode fazer tudo o que quer"

José Enrique criticou Cristiano Ronaldo pela atitude que teve no final do Everton-Manchester United, quando atirou ao chão um telemóvel que estava na possa de um jovem adepto dos toffees.

José Enrique, antigo defesa-esquerdo que fez boa parte da carreira no Liverpool (2011 a 2016), disse que Cristiano Ronaldo "pensa que é Deus e pode fazer tudo o que quer". As críticas do espanhol, de 36 anos, surgem na sequência do incidente no final do Everton-Manchester United (1-0), em que o avançado derrubou o telemóvel de um adepto da equipa da casa.

"Sempre o disse. Não gosto dele. Ele pensa que é Deus e pode fazer tudo o que quer. Não significa que não seja um dos melhores jogadores da história do futebol, mas como pessoa não gosto dele", escreveu nas redes sociais o ex-futebolista que também passou pelo Newcastle, Levante, Celta de Vigo, Valência e Real Zaragoza.

Recorde-se que o português já pediu desculpa pela atitude, tendo convidado o jovem a assistir a um jogo em Old Trafford. No entanto, a mãe do rapaz disse que o filho está em choque e não deverá querer voltar a um jogo de futebol.

A polícia de Merseyside está a investigar o caso.