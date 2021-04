Ex-Juventus deixa farpa a Ronaldo: "Eu aguentava a desilusão"

Luca Toni comentou a atitude do astro português no final do jogo entre Juventus e Génova.

Para lá da vitória "bianconera", por 3-1, o jogo entre Juventus e Génova ficou marcado pela atitude de Cristiano Ronaldo logo após o apito final.

O astro português ficou em branco, tirou e lançou a camisola, num gesto que gerou polémica em solo italiano. Um gesto que não agradou a Luca Toni, antigo internacional transalpino que representou a Juve.

"Ronaldo é muito importante para a Juventus. É o melhor marcador, marca muitos golos", começou por elogiar o ex-futebolista, citado pelo Tuttosport. Logo depois, a alfinetada:

"Mas a atitude dele para com a equipa não me deixou boa impressão. Lembro dos meus tempos de jogador. Era egoísta, mas, mesmo que não marcasse, ficava e campo para celebrar as vitórias. Aguentava a desilusão", rematou Toni.