Na final do Mundial de Clubes de 2017, o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, bateu o Grémio, de Edilson. No duelo de "previsões", também foi o português a levar a melhor.

No dia 16 de dezembro de 2017, o Real Madrid conquistou o Mundial de Clubes ao bater o Grémio por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Cristiano Ronaldo, através da marcação de um livre, aos 53 minutos. E nesse jogo estava também Edilson, lateral-direito do clube brasileiro, que tem uma história curiosa com o internacional português.

Durante o jogo, o brasileiro teve um livre e, antes de bater, o avançado que, na altura, atuava nos merengues, disse ao adversário que ele ia não ia fazer golo. E a "previsão" estava acertada. Mais tarde, Edilson disse ao mesmo a Ronaldo, mas o desfecho foi diferente...

"Eu fui bater um livre e o Casemiro e o Marcelo, que conheciam melhor os brasileiros, disseram [aos companheiros de equipa] que eu batia muito forte. O Cristiano Ronaldo chegou perto de mim e disse: 'Vai errar'. Mas eu não liguei muito, estava concentrado. A verdade é que a bola passou perto, mas falhei. Depois, no livre em que ele fez o golo, eu cheguei junto dele e disse: 'Vai errar'. Ele respondeu: 'Olha lá, golo'. Eu vi o lance e pensei: 'Filho da p***, fez golo. Este miserável é bruxo, só pode'. A barreira abriu e a bola passou no meio", contou o jogador de 35, no programa Central do Mercado, da GloboEsporte.

Eis o golo em questão: