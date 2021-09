Ex-árbitro inglês lembra conversa com Ronaldo: "De mim não levas nada"

O árbitro Mark Halsey refere que Cristiano Ronaldo, nos primeiros anos no Manchester United, tinha o hábito de tentar ganhar muitos livres diretos, e, por isso, foi avisado pelo juiz da partida para não se atirar para o chão, porque não ia ter sorte.

Mark Halsey, antigo árbitro inglês, recordou um Liverpool-Manchester United, em dezembro de 2007, em que teve um episódio caricato com Cristiano Ronaldo, que está de regresso à Premier League. No início do jogo, o juiz avisou o português que não valia a pena tentar cavar faltas, mas, ainda assim, Ronaldo lá "desobedeceu".

"O Ronaldo estava à minha frente na linha do meio-campo e eu disse-lhe: 'Não te comeces a atirar para o chão com facilidade, porque de mim não levas nada. Senti que tinha de avisá-lo. Ele olhou para mim e sorriu", começou por contar Halsey num coluna de opinião no jornal The Sun.

"Alguns minutos depois, o Ronaldo ignorou completamente o que eu lhe tinha dito e foi ao chão com facilidade. Olhou para mim a pedir falta e eu respondi: 'O que é que acabei de te dizer?'", recorda.

"Não tenho dúvidas de que Ferguson e os companheiros de equipa o ajudaram a adaptar-se e a tornar-se um jogador mais forte", referiu.

"É maravilhoso que ele esteja de volta à Premier League, porque acho que ainda é o melhor jogador do mundo", concluiu Mark Halsey.