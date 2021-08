Evra revela conversa com Ronaldo e atira: "As pessoas precisam de se acalmar às vezes"

Antigo internacional francês foi companheiro de equipa de CR7 no Manchester United.

Companheiro de equipa de Ronaldo na primeira passagem do português pelo Manchester United, Patrice Evra também não ficou indiferente ao regresso do avançado a Old Trafford. O antigo internacional francês publicou uma mensagem nas redes sociais, na qual revela uma conversa com o capitão da Seleção Nacional antes do anúncio oficial. "Vou jogar no nosso clube", confidenciou CR7 a Evra na conversa publicada no Twitter.

"As pessoas precisam de se acalmar às vezes. Ele disse-me que ia voltar a casa. Relaxem. Agora já posso publicar. A maior transferência da história do futebol", escreveu Evra.