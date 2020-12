"Eu não quero que as pessoas digam 'o Cristiano é incrível, mas agora é lento'"

Cristiano Ronaldo, astro português, em conversa com o pugilista Gennady Golovkin em documentário da DAZN.

Em documentário da DAZN que o juntou ao pugilista Gennady Golovkin, Cristiano Ronaldo falou sobre emoções e o quão benéfico para ele é não as esconder.

"Acho que é bom ter emoções, não as escondo de ninguém. Quem disse que os homens não choram? Todos temos sentimentos e emoções e temos que expressá-los. O mais importante para mim é ser uma boa pessoa", afirmou.

No mesmo episódio da série documental "Parallel Worlds", o astro português de 35 anos, presente no melhor onze da história para a France Football, falou sobre a importância da idade, mas também do psicológico.

"No verão tive uma conversa sobre isso no Dubai com o Anthony Joshua. Aos 33 anos começas a pensar que vais pela encosta abaixo. Eu quero continuar no futebol. As pessoas vão olhar para mim e dizer "o Cristiano é um jogador incrível mas agora é lento". Eu não quero isso", admitiu, antes de concluir:

"Podes cuidar muito do teu corpo, mas o problema não é esse. Depende da tua cabeça, da motivação e da experiência e isso é o mais complicado. No desporto podes ganhar maturidade, olha o Federer no ténis, tem 37 ou 38 anos e continua lá em cima. No boxe há muitos atletas assim."