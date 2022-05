"Eu não disse isso": Ronaldo desmente declaração que se tornou viral

Craque do Manchester United comentou esta terça-feira a publicação de uma página de fãs.

No final do Manchester United-Brentford (3-0), em que apontou um golo de grande penalidade, Cristiano Ronaldo, tal como os companheiros de equipa, deu uma volta ao relvado de Old Trafford, agradecendo aos adeptos. A certa altura, o craque português virou-se para a câmara e proferiu algumas palavras, que rapidamente se tornaram virais e que foram "lidas" como "I'm not finished" [Não estou acabado].

Esta terça-feira, o capitão da Seleção Nacional comentou uma publicação de uma página de fãs, assegurando que não foi isso que afirmou. "Eu não disse isso", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CRISTIANO RONALDO (@ronaldo7club)