"Adoro Cristiano Ronaldo. Agora que não estamos no Barcelona e no Real, parece que posso falar"

Dani Alves falou no podcast de Efrían Velarde, companheiro de equipa no Pumas, e elogiou o craque português, adversário direto nos clássicos em Espanha

Adversário no campo, Dani Alves destacou a qualidade e o muito respeito que tem para com Cristiano Ronaldo. O antigo lateral do Barcelona lamentou o facto de o português ser um assunto tabu na altura em que o brasileiro representava os catalães.

"Eu adoro o Cristiano Ronaldo. Agora que já não estamos no Barcelona e no Real Madrid, parece que posso falar, porque sempre me pareceu que não podia. Cristiano exemplifica, para todos nós que não temos tanta qualidade, que com trabalho árduo também se pode competir contra os melhores. Respeito-o muito e tive a oportunidade de lhe dizer isso", afirmou, no podcast de Efrían Velarde, companheiro de equipa no Pumas.

Dani Alves explicou ainda o porquê de respeitar e admirar tanto o craque do Manchester United e da Seleção Nacional.

"Como posso não respeitar um tipo que conseguiu tudo através de trabalho árduo, pondo nele o seu coração e a sua alma? Identifico-me com ele, porque tudo o que fiz na minha vida se baseou nisso. Se fizesse uma comparação, como jogador estou mais próximo de Cristiano do que de Leo Messi por causa do trabalho, não por causa do talento, porque Leo é um talento nato, ele nasceu com o talento para jogar futebol e para estar num outro mundo que só ele pode alcançar", explicou.