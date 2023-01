Estreia de Ronaldo no Al Nassr em risco

Castigo trazido do Manchester United pode impedir Ronaldo de jogar quinta-feira, face ao Al Ta'ee, treinado pelo português Pepa

O artigo 12.1 do regulamento de transferência da FIFA pode vir a causa para o adiamento da estreia de Ronaldo com a camisola do Al Nassr no campeonato da Arábia Saudita.

O novo clube do internacional português já vendeu mais de 28 mil bilhetes para a receção ao Al Ta'ee, treinado pelo português Pepa, mas a estreia de Ronaldo pode estar em risco.

Em causa, a punição de dois jogos trazida do Manchester United, na sequência do incidente o jovem autista, adepto do Everton. Acusado de "conduta imprópria/e ou violenta", Ronaldo foi punido pela federação inglesa com dois jogos de suspensão por ter partido o telemóvel do adepto. Além disso multado em cerca de 58 mil euros.

Ora, de volta ao artigo 12.1 e o que ele diz: "Qualquer sanção disciplinar de até quatro jogos ou até três meses que tenha sido imposta a um jogador pela antiga federação mas que ainda não tenha sido (inteiramente) cumprida até ao momento da transferência será aplicada pela nova associação em que o jogador tenha sido registado para que a sanção seja cumprida a nível nacional". Ora, Ronaldo não terá cumprido esse castigo na Premier League e o assunto é revelado esta quarta-feira pelo jornal britânico Daily Mail.