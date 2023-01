Estar em forma aos 37 anos: os segredos da alimentação de Ronaldo

Presunto, queijo e iogurte com pouca gordura. É assim que começa o dia da estrela do Al-Nassr.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo pode ter perdido alguma velocidade dentro do campo, é normal. Mas, a verdade é que ganhou mais força e músculos comparativamente aos seus primeiros anos como jogador de futebol.

Agora, com mais músculos do que nunca, o jornal britânico The Sun revelou os segredos mais bem guardados da alimentação de CR7.

1 - Pequeno-almoço equilibrado

Presunto, queijo e iogurte com pouca gordura. Também pode comer, ocasionalmente, pão integral torrado com abacate e muita fruta, como bananas ou maçãs.

2 - Frango, frango e mais frango

O alimento favorito para o almoço. E sempre acompanhado de salada. Também alterna com atum, outro dos seus alimentos favoritos.

3 - Carne ou peixe ao jantar

Novamente com salada a acompanhar. E sempre grelhado.

4 - Seis refeições por dia

Para estar sempre saciado e o corpo não sentir falta de nutrientes, Cristiano Ronaldo come, no mínimo, seis refeições por dia.

5 - Tal como o frango, peixe, peixe e mais peixe

Espadarte, salmão, atum e bacalhau, ESstes são os seus favoritos para o jantar. Sempre assado ou grelhado.

6 - O descanso

No mínimo, oito horas de sono por dia e uma sesta antes dos jogos.

ESTA E OUTRAS NOTÍCIAS EM WWW.MENSHEALTH.PT