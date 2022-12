"Estamos tristes por Ronaldo já não estar. Tive muita sorte por jogar com ele..."

Após a vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest (3-0), no primeiro jogo da equipa na Premier League desde a saída de Ronaldo, Eriksen deixou largos elogios ao astro português.

O Manchester United venceu na terça-feira por 3-0 na receção ao Nottingham Forest, no primeiro jogo da equipa na Premier League desde a rescisão de contrato de Cristiano Ronaldo, cujo futuro permanece em aberto.

Após a partida, Christian Eriksen abordou a nova realidade do clube sem o astro português, deixando-lhe largos elogios e mostrando-se orgulhoso por ter coincidido com CR7 na carreira.

"Primeiro que tudo, estamos tristes por Ronaldo não ter feito parte da vitória. O seu legado e nome são especiais para qualquer clube. Tive muita sorte por ter jogar com ele na minha carreira, foi muito bom. O futebol segue em frente e as pessoas esquecem-se de como as coisas eram antes do jogo seguinte. Estamos focados e ele já não está aqui", sublinhou.

Eriksen acrescentou que o ambiente no balneário está positivo e que esse aspeto poderá ajudar a que equipa continue a somar bons resultados.

"A atmosfera está boa, temos muitas pessoas a regressar do Mundial e toda a gente está unida. A atmosfera ajuda a vencer jogos e, antes de termos ido para o Mundial, já tivemos alguns bons jogos e vitórias, por isso é mais fácil regressar e começar desta forma", apontou o médio dinamarquês.

À 15.ª jornada da Premier League, o Manchester United ocupa a quinta posição da classificação, com 29 pontos, menos um do que o Tottenham (quarto), primeira equipa situada nos lugares que conferem acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.