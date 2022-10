"Espero que Ronaldo continue calmo, que não seja como na época passada"

Declarações de Antonio Conte, treinador do Tottenham, antes do jogo com o Manchester United.

Manchester United e Tottenham protagonizam um dos pratos fortes da jornada 12 da Premier League e Antonio Conte, técnico dos spurs, espera que Ronaldo se mantenha longe dos golos. O italiano recordou o hat trick que o craque português fez na época passada à formação londrina.

"Estamos a falar de um jogador incrível, de topo. Estamos a falar de um jogador que continua a fazer a diferença. Tenho uma grande admiração pelo Cristiano e pelo seu profissionalismo, mas espero que continue calmo, que não seja como na época passada, quando nos marcou três golos. Perdemos, por 2-3, mas perdemos para ele, não para o Manchester United", afirmou.

O encontro tem início marcado para as 20h15 de quinta-feira.