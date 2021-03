Espanhóis revelam conversa entre Ronaldo e Florentino Pérez em 2019: "Agora não..."

Presidente do Real Madrid terá proposto o regresso ao português em 2019.

Cristiano Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus no verão de 2018 e, um ano depois, deu-se o primeiro reencontro entre o astro português e Florentino Pérez, presidente do clube espanhol.

Foi então que, segundo o diário As, o líder do universo "merengue" propôs ao CR7 o regresso ao Santiago Bernabéu, recebendo, na hora, uma resposta taxativa do goleador: "Agora não". Florentino não se deixou ficar e reagiu com bom humor: "Está bem, fica tranquilo que ainda não chegámos a 31 de agosto", terá ripostado.

O alegado episódio remonta à entrega de um prémio atribuído a Cristiano, em 2019, e, desde então, algo terá mudado. O jornal espanhol refere que, por estes dias, a resposta de Ronaldo a Florentino Pérez poderia ser afirmativa e que a bola, desta feita, está do lado do presidente do Real.

Nos últimos dois dias, a atualidade do futebol do país vizinho tem ficado marcada pelas notícias que ligam o avançado de 36 anos a um eventual regresso a Madrid, depois de uma semana repleta de críticas ao astro em solo italiano.

De recordar que Ronaldo representou o Real Madrid entre 2009 e 2018.