Espanhóis contradizem ingleses e garantem que Ronaldo tem apoio do balneário

Depois de Kaveh Solhekol, jornalista da estação de televisão britânica Sky Sports, ter adiantado que Erik ten Hag e a restante equipa do Manchester United reagiram com desaprovação à entrevista de CR7, os espanhóis do AS asseguram que o balneário apoia o internacional português.

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista bombástica ao jornal The Sun no domingo, arrasando Erik ten Hag e o Manchester United.

Kaveh Solhekol, jornalista da estação de televisão britânica Sky Sports, adiantou prontamente que o treinador e a restante equipa do Manchester United reagiram com desaprovação à entrevista, mas os espanhóis do AS asseguram esta segunda-feira que o balneário "apoia" o internacional português.

O jornal acrescenta que a relação de CR7 com os restantes colegas de equipas é boa e que estes o consideram uma "lenda".

Já sobre o timing da entrevista, o AS salienta que "não foi coincidência", uma vez que o astro português só terá de regressar a Manchester em finais de dezembro, dias antes da abertura do mercado de inverno, com tempo de sobra para encontrar um novo clube.