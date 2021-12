Escrevem que a Bola de Ouro foi um "roubo" e que classificação de Ronaldo é injusta: "Factos", comenta CR7

A página de fãs "CR7.o_lendario", no Instagram, escreveu sobre a entrega da Bola de Ouro a Messi, dizendo que Cristiano Ronaldo merecia mais conquistar o troféu, a par de Lewandowski. O português comentou o post: "Factos", atirou.

A entrega da Bola de Ouro a Lionel Messi promete continuar a dar muito que falar. Depois da cerimónia, realizada na segunda-feira, já várias figuras ligadas ao futebol vieram a público mostrar que estão em desacordo com a eleição e Cristiano Ronaldo parece ser uma das pessoas que não crê que a vitória do argentino tenha sido justa.

Isto porque, em resposta a uma publicação de uma página de fãs no Instagram, em que escrevem que La Pulga fez uma temporada "discreta" e que o português, para ganhar o galardão, tem de ser "300% inquestionável", CR7 comentou da seguinte forma: "Factos ".

Leia, na íntegra, o que está escrito no post que o jogador do Manchester United comentou:

"Cristiano Ronaldo neste ano:



Copa de Itália.



Supertaça de Itália.



⚽️ Melhor marcador do Europeu.



⚽️ Melhor marcador do Campeonato Italiano.



⚽️ Melhor marcador da Juventus na temporada 2020/21.



⚽️ Melhor marcador do Manchester United na temporada 2021/22.



Tornou-se o maior artilheiro da história do futebol em golos oficiais.



Tornou-se o maior artilheiro da história de todas as seleções do mundo.



Tornou-se o maior artilheiro e maior assistente da história dos Europeus.



*43 golos no ano, 6 golos em 5 jogos nesta Champions League, todos decisivos e um jogador que, independente da idade, continua a fazer milagres e a ser o jogador que mais impressiona o mundo com mais frequência.



Ainda o colocam em 6º... Acham mesmo que 5 jogadores fizeram mais do que ele no ano? Nunca.



Ele poderia lutar por este prémio tranquilamente e a luta seria boa com o Lewandowski que em números individuais foi incrível e o Bayern teve uma temporada melhor do que a Juventus e vem tendo uma temporada mais tranquila que a do United, mas a nível de seleção, por exemplo, o Cristiano foi bem melhor.



E o prémio vai para quem? Para o Messi que só ganhou a Taça do Rei pelo Barcelona, não marca um golo contra o Real Madrid desde quando o Cristiano saiu de lá, desapareceu nos grandes jogos da temporada, ganhou a Copa América que era para ser de 4 em 4 anos e fazem praticamente todo o ano. Não marcou na final e nem na semifinal. E vem a fazer uma temporada fraca pelo PSG, individualmente.



Para o Cristiano ganhar esse prémio, tem que ser 300% inquestionável. Não adianta marcar de bicicleta o golo mais bonito do ano, ser campeão de tudo pelo clube, artilheiro de tudo e fazer hat-trick num Mundial, ainda arranjam uma forma de lhe tirar o troféu.



Já com o Messi é o contrário. Ele pode fazer uma temporada discreta, bem abaixo das expectativas, que vão sempre arranjar forma de favorece-lo e dar o prémio para ele.



Roubo. Sujo. Vergonha. Simplesmente lamentável.



Quem viu, viu. Quem tem inteligência suficiente sabe quem são os merecedores de verdade.



Receber prémios sem merecer, é falsa felicidade, sem orgulho.



Independente desses prémios, o CR7 sempre será o melhor da história!"